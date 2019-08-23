Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов жары

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра установится солнечная погода, северный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный. Температура воздуха составит ночью 22-25 градуса, днем - 33-36 градусов тепла, в Баку ночью 22-24 градуса, днем - 33-35 градусов тепла, сообщили в четверг Trend в национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление ниже нормы 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70 процентов, днем 25-30 процентов.

На пляжах Абшерона северный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 26-27, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Вечером местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 35-40 градусов, в горах - ночью 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, преобладание завтра в Баку и на Абшеронском полуострове умеренного ветра, на фоне высокой температуры может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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