В Азербайджане завершается выбор вакансий в рамках конкурса по приему на работу в школы

23 августа 2019 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня завершает конкурс по приему на работу в общеобразовательные учреждения на должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе (организатор), руководителя по допризывной подготовке молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря, проводимый Управлением образования города Баку.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на управление, этап выбора вакансий, начавшийся 19 августа, завершается сегодня в полночь. Кандидаты, набравшие на экзамене баллы выше проходных, могут выбрать вакансии на своих личных страницах, каждый до пяти вакансий. После этого соискатели будут приглашены на собеседования, которые начнутся 26 августа.

Отметим, что из 1655 кандидатов, участвующих в экзамене конкурса по приему на работу в общеобразовательные учреждения на должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе (организатор), руководителя по допризывной подготовке молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря, организованный Управлением образования города Баку, 555 набрали баллы выше проходных.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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