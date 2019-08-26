Министерство обороны Азербайджана наградило сотрудников МЧС (ФОТО)

26 августа 2019 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Состоялась церемония награждения группы сотрудников Службы спасения особого риска МЧС.

В церемонии принял участие замминистра МЧС генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и замминистра обороны - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отметим, что военнослужащие Службы спасения особого риска МЧС за отличие, профессионализм, мастерство и самоотверженности в выполнении поставленных задач в ходе поисково-спасательных работ по обнаружению останков тела летчика и самолета МиГ-29 ВВС минобороны, потерпевшего крушение 24 июля, награждены почетными грамотами и ценными подарками.

Выступив на церемонии замминистра МЧС Мирзоев отметил, что гибель пилота военного самолета МиГ-29 является большой утратой не только для минобороны, но и для государства и народа. Он отметил, что сотрудники МЧС, приняв участие в аварийной поисково-спасательной операции, выполнили свои должностные обязанности. Замминистра охарактеризовал награждение министерством обороны отличившихся в операциях сотрудников Службы, как важный знак внимания и выразил признательность за это.

Далее 11 сотрудникам службы МЧС были вручены почетные грамоты и ценные подарки. Замминистра Мирзоеву была вручена особая награда минобороны.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Министерство обороны Азербайджана наградило сотрудников МЧС (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана наградило сотрудников МЧС (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана наградило сотрудников МЧС (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана наградило сотрудников МЧС (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана наградило сотрудников МЧС (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана наградило сотрудников МЧС (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана наградило сотрудников МЧС (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана наградило сотрудников МЧС (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана наградило сотрудников МЧС (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана наградило сотрудников МЧС (ФОТО)
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