Сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших в вузы Азербайджана

27 августа 2019 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших в вузы Азербайджана (после I тура), сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Поступившие абитуриенты должны сегодня до 17:00 представить документы в вузы, в которые они поступили, и пройти регистрацию.

Абитуриенты могут ознакомиться со списком требуемых документов в учебном заведении, в которое они поступили.

Непрохождение регистрации абитуриентом расценивается как отказ от обучения по специальности, по которой он был зачислен в вуз.

Напомним, что регистрация абитуриентов, принятых на вакантные плановые места вузов, продолжится до второго сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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