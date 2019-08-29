Дорожная полиция Сабунчинского района Баку остановила свыше 100 автомобилей, нарушивших ПДД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжились усиленные оперативно-профилактические, просветительские мероприятия по борьбе с преступностью, соблюдению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также меры в отношении административных правонарушений. Мероприятия проводятся Главным управлением полиции Баку совместно с подведомственными органами, сообщает Trend.

В рамках просветительских мер, сотрудники Государственной дорожной полиции Сабунчинского РУП также провели мероприятия на территории района, нацеленные на соблюдение правил использования пешеходных переходов, пресечения незаконной парковки и остановке автомобилей на пешеходных тротуарах, и т.д.

В ходе одного из мероприятий, в котором принимал участие сотрудник АМИ Trend, была проведена просветительская работа в отношении водителей и пешеходов, не соблюдавших правила дорожного движения.

По словам главного инспектора по административной практике отдела Государственной дорожной полиции Сабунчинского РУП, майора полиции Эльмара Абилова, в ходе проведенных мероприятий около 93 пешеходов не пользовавшихся подземными и наземными переходами были проинформированы о необходимости соблюдения соответствующих правил.

«В рамках мероприятия были обнаружены и остановлены 63 водителя автомобилей, которые не заплатили штраф, 48 из которых после выплаты штрафа были отпущены на месте. Другим 15 водителям было сделано предупреждение», - добавил Абилов.

По словам главного инспектора, в целом в ходе мероприятия было остановлено свыше ста автомобилей, нарушивших ПДД, владельцы которых были проинструктированы.

"Хотелось бы, чтобы азербайджанские граждане соблюдали установленные правила, и тем самым сократилось число несчастных случаев. Необходимо систематически проводить такого рода мероприятия. Просвещение граждан способствует снижению несчастных случаев, и в этом деле нам крайне необходима поддержка общественности и прессы», - сказал Абилов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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