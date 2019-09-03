О числе скончавшихся в прошлом году в Азербайджане детей и причинах их смерти (Эксклюзив)

3 сентября 2019 09:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Азербайджане скончались 1825 детей до пяти лет, сообщает во вторник Trend.

Основной причиной этого являются проблемы, возникшие в перинатальный период. По этой причине в прошлом году скончался 1001 ребенок.

Также причиной являются заболевания дыхательной и нервной систем. В прошлом году из-за заболеваний нервной системы скончались 289, дыхательной системы - 215 детей.

В 2018 году от травм и других последствий воздействия внешних причин скончались 214 детей.

В целом в 2018 году скончались 2412 детей до 18 лет, из них 1433 - мальчики, 979 - девочки.

1558 из этих случаев смертей зарегистрированы в городах, 854 - в селах.

Отметим, что в 2017 году скончались 2058, в 2016 - 2092, в 2015 - 2395 детей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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