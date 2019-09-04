Азербайджан представлен на Генеральной конференции Международного совета музеев (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В японском городе Киото проходит 25-я Генеральная конференция Международного совета музеев.

Как сообщает в среду Trend, в церемонии открытия приняли участие наследный принц Японии и его супруга, министры, члены парламента и мэр Киото.

К работе конференции присоединилась азербайджанская делегация во главе с председателем Национального комитета Азербайджана в Международном совете музеев, директором Азербайджанского музея ковра, доктором философии по искусствоведению Ширин Меликовой.

Открыв конференцию приветственной речью председатель Совета Суай Аксой сообщил, что в мероприятии принимают участие рекордное число делегатов — до пяти тысяч человек.

Наследный принц Японии, приветствуя участников, пожелал успехов в работе конференции.

Министр культуры, образования, спорта, науки и высоких технологий Японии широко проинформировал присутствующих о выставке EXPO-2020, на которой также будет представлены культура и музеи Японии.

Ширин Меликова выступила второго сентября на сессии конференции под названием «Межкультурное влияние в декоративном искусстве» с докладом на тему «Край восходящего солнца и Страна огней: точки пересечения». Доклад был воспринят участниками сессии с неподдельным интересом.

В ответ на вопросы участников форума о коврах « с драконами», их применении и семантике орнаментов были даны подробные разъяснения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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