В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)

4 сентября 2019 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Начался второй этап обучения участников "Программы повышения возможностей занятости лиц с инвалидностью", являющейся совместным проектом министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, BP и British Council.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, в рамках второго этапа программы к процессу обучения привлечены 100 лиц с инвалидностью из Баку. Объединенные в группу, они будут обучаться английскому языку, компьютерным навыкам, с ними проведут психологические консультации. Также запланировано обучение для подготовки менеджеров по сферам специальных работ. Участникам, успешно завершившим обучения, будут выданы международные сертификаты. Также будет обеспечено участие в программе в качестве партнера бизнес предприятий и сторон, выносящих решение и действующих в соответствующих сферах.

Программа нацелена на развитие возможностей занятости и поддержки лиц с инвалидностью, для облегчения их выхода на рынок труда.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется программа по повышению занятости инвалидов (ФОТО)
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