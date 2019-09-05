В Агентстве по интеллектуальной собственности обсуждены вопросы защиты прав на программное обеспечение

БАКУ/Trend/ - Председатель правления Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов принял сотрудников американской компании Oracle Corporation - регионального директора продаж по Центральной Азии и Кавказу Дмитрия Смирнова и представителя по технологическим продажам Дильшода Махсудханова.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, поприветствовав гостей, Иманов проинформировал их об институциональных реформах в направлении развития сферы интеллектуальной собственности. Глава Агентства сообщил, что эти вопросы обсуждались в ходе четвертого заседания азербайджано-американской межправительственной комиссии, проведенной в текущем году в Баку.

Смирнов, поблагодарив за прием, выразил свою обеспокоенность в том, что в ряде случаев в Азербайджане используются нелицензионные копии программного обеспечения компании Oracle.

Глава Агентства довел до внимания гостей, что в Азербайджане предпринимаются регулярные меры, проводится масштабная работа по информированию общественности, нацеленная соблюдение соответствующих норм и правил в отношении соблюдения прав на интеллектуальную собственность. Иманов отметил важность обращения в Агентство по поводу правонарушений в сфере программного обеспечения. После уточнения этой информации принимаются соответствующие меры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.