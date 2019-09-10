В Азербайджане свыше 1100 учеников сдали экзамены для приема в классы лицеев

10 сентября 2019 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Гяндже, Ширване, Шеки и Губе проведены экзамены по приему в новые классы лицеев.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования, тестовые приемные экзамены состоят из вопросов по математике, азербайджанскому языку и логике.

В экзаменах в целом приняли участие 1 158 ученика, в том числе 423 - в Гяндже, 180 - в Ширване, 197 - в Шеки, 358 - в Губе.

Результаты экзаменов будут опубликованы в ближайшие дни.

Отметим, что показавшие высокие результаты (выше 50 баллов) на республиканских конкурсах и олимпиадах, организованных министерством за последние два года, будут зачислены в седьмые, восьмые, девятые классы вне конкурса.

В 2019-2020 учебном году в Гяндже и Губе при министерстве будут созданы классы республиканского лицея с физико-математическим и информативным профилем, а в Ширване и Шеки - классы республиканского лицея с химико-биологическим уклоном.

Педагогический состав, который будет преподавать в классах лицеев, будет отобран комиссией министерства образования среди учителей, работающих в соответствующих городах и районах, а также показавших высокие результаты при диагностической оценке.

Основная цель создания таких классов поиск в регионах талантливых детей, и развитие потенциальных возможностей молодежи, а также создание необходимых условий для их эффективного образования.

Обучение в этих классах будет за счет государства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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