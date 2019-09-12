Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)

12 сентября 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева дарит школьные принадлежности детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и лицам, проживающим в детских домах и школах-интернатах, сообщает в четверг Trend.

Подарки вручаются детям, которые в этом году пойдут в первый класс.

В эти подарочные комплекты, подготовленные по заказу Фонда для детей из Баку и различных регионов страны, входят ранец и различные школьные принадлежности.

Подарки будут переданы по всем адресам в регионах до 15 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
  • Подарки от Фонда Гейдара Алиева детям из 17 тысяч малообеспеченных семей и воспитанникам детских домов (ФОТО)
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