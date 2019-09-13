ВОЗ признала Азербайджан свободной от малярии страной

13 сентября 2019 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Малярия стала самым распространенным заболеванием среди трансмиссивных паразитарных заболеваний. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), свыше 41 процента населения планеты живут под угрозой заражения малярией.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, ежегодно в среднем 300-500 миллионов человек в 100 странах мира заражаются этим заболеванием, из них в течение года погибают 1,5-2,7 миллиона человек.

В результате известных событий начала 90-х, когда в стране ухудшилась социально-политическая ситуация, наблюдался приток свыше миллиона беженцев и вынужденных переселенцев и хаотическая миграция, эта болезнь охватила 80 процентов территории республики.

Согласно рекомендациям ВОЗ была разработана Национальная программа в связи в эпидемиологической ситуацией. В результате успешного осуществления этой программы было пресечено распространение эпидемии, и с каждым годом начал падать уровень заболеваемости.

В результате целенаправленных противоэпидемиологических мер в Азербайджане была достигнута ликвидация малярии, и с 2013 года не зафиксировано ни одного факта заражения.

Страны, достигшие элиминации малярии обращаются в ВОЗ для получения соответствующего сертификата.

Процесс сертификации освобожденной от малярии страны становится причиной государственного и международного резонанса. Результат этого с экономической точки зрения влияет непосредственно на развитие туризма, бизнеса, студенческого обмена и других сфер.

Учитывая вышеуказанное, министерство здравоохранения обратилось в ВОЗ для сертификации элиминации малярии, и получило положительное заключение. Подготовительный процесс уже начат.

Для подготовки к процессу сертификации и продуктивного сотрудничества с Международной сертификационной комиссией из сотрудников соответствующих госструктур создан Сертификационный комитет и сегодня состоялось его первое заседание.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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