Вход в некоторые заповедники Азербайджана будет бесплатным

16 сентября 2019 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В заповедниках Азербайджана, находящихся в подчинении Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, 19 и 20 сентября будут проведены мероприятия посвященные проекту Дни европейского наследия.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры

Мероприятия, проводимые ежегодно в различных регионах страны, и в этом году будут отмечаться в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике, в государственном историко-культурном заповеднике «Кешикчидаг», в государственном историко-культурном заповеднике «Авей», в Гянджинском государственном историко-культурном заповеднике, Габалинском государственном историко-художественном заповеднике, в Загатальском историко-культурном заповеднике и в мемориальном комплексе «Геноцид» в Губе. В рамках Дней европейского наследия в заповедниках будут организованы дни «открытых дверей» и просветительские мероприятия, посвященные охране культурного наследия. Вход для посетителей в эти дни будет бесплатным.

Отметим, что совместный проект Совета Европы и Европейского Союза – Дни европейского наследия, ежегодно отмечается в конце сентября. Официальные открытия мероприятий, просветительские кампании, дни «открытых дверей», фольклорные и этнографические программы, считаются самым широкомасштабным культурным событием, в котором участвуют жители Европы. Основная цель проекта - обеспечить свободный проход местных и зарубежных посетителей в заповедники и к объектам культурного наследия, привлечь внимание широкой общественности к вопросу охраны исторических и культурных памятников, а также пропаганда национально-культурного наследия.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Хазар Ахундов)

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  • Вход в некоторые заповедники Азербайджана будет бесплатным
  • Вход в некоторые заповедники Азербайджана будет бесплатным
  • Вход в некоторые заповедники Азербайджана будет бесплатным
  • Вход в некоторые заповедники Азербайджана будет бесплатным
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