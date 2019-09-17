В первый день учебного года Бакметрополитен перевез 800 тыс. человек

17 сентября 2019 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с началом учебного года число пассажиров метро возросло, сказал во вторник Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

"16 сентября были перевезены 800 тысяч человек", - сказал он.

Коснувшись вопроса задержек в движении поездов, Мамедов отметил, что удерживание пассажирами дверей вагонов в часы пик создает проблемы в работе метро, и приводит к опозданиям поездов.

В результате возникают задержки в общем графике, добавил он.

Напомним, что с 14 сентября Бакметрополитен перешел на усиленный режим работы, и интервалы между прибытием поездов сокращены с 5-7 до 2-3 минут.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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