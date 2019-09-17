Мария Стадник завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец Мария Стадник (50 кг) завоевала лицензию на летние Олимпийские игры "Токио-2020", сообщает во вторник Trend.

Она пробилась в полуфинал в чемпионате мира по борьбе, проводимом в Нур-Султане.

В ¼ финала Стадник одержала победу над россиянкой Екатериной Полищук, обеспечив себе место в первой «шестерке», и выполнив норму лицензии.

Напомним, что Мария Стадник в классификационном туре встретилась с Мерси Генезис (Нигерия), одержав досрочную победу со счетом 10:0.

Следующей соперницей титулованной азербайджанской спортсменки стала Сима Сима (Индия). Встреча с ней завершилась со счетом 9:2 в пользу Стадник

(Текст: Кямаля Сеидова)

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