В Баку будут отремонтированы 11 улиц, автодвижение ограничится (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершились ремонтно-строительные работы на семи улицах в Хатаинском районе Баку, общей протяженностью почти 14 километров, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Это улицы Ашуга Молы Джумы (0,8 километра), Мехмандарова (3,2 километра), Неапольская (0,8 километра), Ашуга Гурбана (0,9 километра), Левановского (1,5 километра), Мингячевирская (5,8 километра) и Явера Алиева (0,7 километра).

Только в поселке «НЗС» Хатаинского района на улице протяженностью в девять километров завершились ремонтные работы. Сейчас начался ремонт на двух основных улицах поселка - улицы Сулеймана Ахмедова и Огтая Велиева, общая протяженность которых 4,2 километра. Эти улицы соединяют поселок «НЗС» с проспектами Нобеля и Бабека. В связи с ремонтными работами поэтапно и частично будет ограничено движение автотранспортных средств на этих улицах. Поэтому просьба к водителям быть внимательными на этих дорогах и соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения, а также во избежание пробок пользоваться альтернативными дорогами.

Кроме того, работы планируется продолжить и на других улицах и дорогах вышеназванного района, и в ближайшее время начнутся ремонтно-строительные работы еще на 11 улицах протяженностью до 12 километров. Это улицы Мазахира Рустамова (1,4 километров), Гачаг Наби (0,7 километра), Алиаги Шихлинского (1,9 километра), Оксиген (0,6 километра), Натига Алиева (0,15 километра), Иззет Оруджевой (0,4 километра), Инглаба Исмайловв (четыре километров), Камандара Ахмедова (0,15 километра), Абдуллы Рагимова (0,95 километра), Явер Алиевой (0,6 километра) и дорога, ведущая в совхоз «Зейтун» (0,85 километра).

Отметим, что в основном, работы проводятся на эксплуатируемых улицах и дорогах, которые давно капитально не ремонтировались, состояние дорожного покрытия которых неудовлетворительное, щебневых улицах и дорогах общего пользования, по которым едут автобусы и на которых расположены социальные объекты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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