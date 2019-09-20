Международный центр теоретической физики имени Абдуса Салама Италии и БГУ заключили меморандум (ФОТО)

20 сентября 2019 17:48 (UTC+04:00)

Директор Международного центра теоретической физики имени Абдуса Салама (ICTP) (Триест, Италия), профессор Кембриджского университета Фернандо Куеведо с официальным визитом посетил Бакинский государственный университет (БГУ).

Целью визита было установление тесных научных связей между двумя научными центрами, организация и планирование совместных научно-исследовательских работ в различных областях, особенно в вопросах теоретической и прикладной физики и математики; обсуждение возможностей организации в рамках двустороннего сотрудничества международных проектов и программ для магистрантов, молодых ученых и исследователей.

С этой целью между двумя научными центрами подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ скрепили подписями ректор Эльчин Бабаев и Фернандо Куеведо, которые отметили его важность.

Академик-секретарь физико-математического и технического отделения НАНА, директор Института физики, академик Назим Мамедов выразил уверенность, что меморандум будет полезен для обеих сторон.

В рамках документа для усиления научного потенциала БГУ по направлениям теоретической и прикладной физики и математики, междисциплинарных исследований предусматривается принятие необходимых мер, которые обеспечат высокие позиции вуза в мировой науке.

Для интеграции молодежи в мировую научную среду, привития им инновационного мышления и конкурентоспособных знаний стороны согласились участвовать в международных программах повышения квалификации и обмена, организовывать, проводить и поддерживать совместные научно-практические конференции и семинары.

Напомним, что летом текущего года ректор Эльчин Бабаев посетил ICTP, действующий под эгидой правительства Италии, ЮНЕСКО и Международного агентства по атомной энергии (IAEA, МАГАТЭ).

Во встрече с директором центра Фернандо Куеведо обсуждались контуры будущего соглашения между двумя научными центрами.

Эльчин Бабаев также принял участие в «Семинаре международной инициативы по космической погоде, проведенный в ICTP и выступил с докладом «Научные исследования в Азербайджане в области космической погоды и смежных областях»

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  • Международный центр теоретической физики имени Абдуса Салама Италии и БГУ заключили меморандум (ФОТО)
  • Международный центр теоретической физики имени Абдуса Салама Италии и БГУ заключили меморандум (ФОТО)
  • Международный центр теоретической физики имени Абдуса Салама Италии и БГУ заключили меморандум (ФОТО)
  • Международный центр теоретической физики имени Абдуса Салама Италии и БГУ заключили меморандум (ФОТО)
  • Международный центр теоретической физики имени Абдуса Салама Италии и БГУ заключили меморандум (ФОТО)
  • Международный центр теоретической физики имени Абдуса Салама Италии и БГУ заключили меморандум (ФОТО)
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