В Баку всегда приятно выступать - японская гимнастка

20 сентября 2019 19:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подготовка к Чемпионату мира была тяжелой, сказала в пятницу Trend японская гимнастка Кахо Минагава после своего выступления в финале индивидуального многоборья 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку.

«Чемпионат мира — очень важные соревнования, поэтому нужно было собраться. Сегодняшнее выступление прошло волнующе, больших ошибок допущено не было, я боролась до конца», - сказала спортсменка.

Кахо Минагава, которая участвует на соревнованиях, организованных в Баку не первый раз, подчеркнула, что ей всегда приятно выступать в зале Национальной арены гимнастики.

«В Баку огромный зал Арены гимнастики, хорошее освещение, прекрасные болельщики – здесь всегда приятно выступать», - добавила она.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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