Минэкологии Азербайджана предупредило жителей Баку в связи с ожидаемым сильным ветром

21 сентября 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В утренние часы 21 сентября ожидается изменение погодных условий на территории страны, сказала в субботу Trend руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что северный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове в утренние часы усилится. Наиболее сильные порывы ветра будут наблюдаться утром и вечером. Максимальная скорость ветра достигнет 30-35 метров в секунду.

"В связи с сильным ветром призываем граждан к осторожности. Есть вероятность падения деревьев, их крупных стволов. Поэтому рекомендуем гражданам не стоять и не парковаться под деревьями. Также советуем не оставлять детей без присмотра в ветреную погоду вне дома", - сказала Ибрагимова.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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