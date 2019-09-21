Скорость ветра в Баку уже достигает 20 метров в секунду - минэкологии

21 сентября 2019 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Скорость ветра в Баку уже достигает 20 метров в секунду.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов, согласно информации Национального департамента гидрометеорологии, северо-западный ветер усилился в Пираллахы, Сумгайыте и Баку до 20 метров в секунду, на "Баилово" - до 19 метров в секунду, в Маштаге и Нафталане - до 18 метров в секунду, на Нефтяных камнях - 16 метров в секунду.

Согласно информации станции Нефтяные камни, высота волны достигает 2,3 метра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В минэкологии Азербайджана обсудили упрощение выдачи документов экологического соответствия
Общество 11:09
Минэкологии Азербайджана предупредило жителей Баку в связи с ожидаемым сильным ветром
Общество 09:35
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 20 сентября 19:33
С завтрашнего утра в Азербайджане резко похолодает
Общество 20 сентября 15:31
В результате сброса сточных вод в Армении загрязняются водоемы Азербайджана
Общество 19 сентября 13:19
Завтра в Азербайджане до 32 градусов тепла
Общество 17 сентября 13:18
Лента новостей
В Техасе число погибших из-за шторма "Имельда" возросло до пяти
В мире 14:13
В Азербайджане в связи со штормом с морских платформ эвакуировано 500 нефтяников
Энергетика 14:10
Нацбренд Узбекистана представит новую линейку автомобилей
Бизнес 14:01
Президент Ильхам Алиев наградил Мусу Шекилиева орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Политика 13:56
Культ Баку. Что мы знаем о нашем Абшероне, или Как встретить осень без негатива (ФОТО)
Социум 13:53
Объем товарооборота между Казахстаном и Грузией сократился (Эксклюзив)
Финансы 13:42
Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера
В мире 13:41
ВБ: Экономика Казахстана продемонстрировала внушительный рост (Эксклюзив)
Бизнес 13:38
Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран 13:31