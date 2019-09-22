Команда Японии завоевала «золото» Чемпионата мира в групповых упражнениях с пятью мячами

22 сентября 2019 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команда Японии с результатом 29.550 балла завоевала «золото» 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с пятью мячами, сообщает в воскресенье Trend.

Серебряная медаль досталась команде Болгарии (29.350 балла), бронза у команды России (28.150 балла).

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

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