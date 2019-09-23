В Товузском и Тертерском районах Азербайджана будут перебои с подачей газа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 до 18:00 будут выполняться работы по переносу газовых коммуникаций, находящихся на участке строительства по расширению проезжей части автомобильной дороги Гянджа-Газах-госграница Грузии до четырехполосной, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

В связи с дорожно-строительными работами в селах Ашыралылар, Аран Яныхлы и населенном пункте Говлар Товузского района ожидаются перебои в подаче газа.

Кроме того, с сегодняшнего дня Управление «Газэкспорт» планирует ряд ремонтных работ, поэтому с 09:00 и до завершения работ группе абонентов в поселке Локбатан газ будет подаваться с перебоями. Также с 10:00 и до завершения работ будут устранены утечки газа на девятом километре магистрального газопровода «Евлах-Нахчыван», поэтому в центре Тертерского района, в одном поселке и нескольких селах также будут ограничения в подаче газа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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