В Азербайджане объявлена регистрация на экзамен по приему на госслужбу

25 сентября 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил регистрацию на экзамен по приему на госслужбу в сегменте административно-исполнительных должностей.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ, 27 октября центр проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам «BA», «BB», относящимся к административным должностям вида «В» (административно-исполнительные должности). Экзамен будет проходить посредством компьютера или на бумажных носителях. Регистрация для участия на экзамене завершится 17 октября в 18:00. Дополнительная информация о месте и времени проведения экзамена будет обнародована после завершения регистрации.

Желающие принять участие на экзамене должны создать "личные кабинеты" на портале ГЭЦ. При этом открывается денежный счет. С тарифами для участия на экзамене можно ознакомиться здесь. Сумма, оплаченная кандидатами, которые прошли регистрацию, но не участвовали в экзамене, не возвращается.

Во ходе регистрации информация о высшем образовании кандидата проверяется посредством системы "студент-выпускник" и при отсутствии информации о кандидате регистрация отменяется. В этом случае кандидату следует обратиться в образовательное учреждение, которое он окончил, чтобы его данные были внесены в систему. Кандидаты, получившее образование за границей, должны обратиться в ГЭЦ (Баку, Ясамальский район, улица Микаила Мушфига,1М) или региональные отделы ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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