В Азербайджане пройдет пробный экзамен по приему на госслужбу

25 сентября 2019 14:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Государственном экзаменационном центре будет проведен электронный пробный экзамен в целях содействия еще более эффективной подготовке к этапу тестового экзамена лиц, желающих поступить на государственную службу.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр, пробный экзамен будет проведен по группам AA, AB, AC, BA, BB четвертого октября в 10:00.

Кандидаты будут сдавать экзамен посредством компьютера в специально отведенных залах по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28. Онлайн-регистрация на участие в экзамене завершится четвертого октября в 9:00.

Отметим, что кандидаты, желающие принять участие в экзамене должны создать «личные кабинеты». После внесения на указанный там банковский счет соответствующей суммы необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте ГЭЦ.

В пробном экзамене будут использоваться те же тестовые задания, которые использовались в предыдущих экзаменах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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