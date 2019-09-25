В Азербайджане пройдет пробный экзамен по приему на госслужбу

БАКУ/Trend/ - В Государственном экзаменационном центре будет проведен электронный пробный экзамен в целях содействия еще более эффективной подготовке к этапу тестового экзамена лиц, желающих поступить на государственную службу.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр, пробный экзамен будет проведен по группам AA, AB, AC, BA, BB четвертого октября в 10:00.
Кандидаты будут сдавать экзамен посредством компьютера в специально отведенных залах по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28. Онлайн-регистрация на участие в экзамене завершится четвертого октября в 9:00.
Отметим, что кандидаты, желающие принять участие в экзамене должны создать «личные кабинеты». После внесения на указанный там банковский счет соответствующей суммы необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте ГЭЦ.
В пробном экзамене будут использоваться те же тестовые задания, которые использовались в предыдущих экзаменах.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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