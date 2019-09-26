В одном из районов Азербайджана частично приостановлено электроснабжение

26 сентября 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего утра приостановлено электроснабжение Абшеронского района и в части г. Хырдалан, в частности, населенной территории, известной как «Гушчулуг массиви», сообщает в четверг Trend

Факт подтвердил глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По его словам, на новую подстанцию «Хырдалан» мощностью 110 кВт переносятся электрические линии: «В целях безопасности подача электроэнергии на территорию приостановлена. В ближайшие часы подача электроэнергии будет восстановлена. Потребители заблаговременно извещены о запланированных работах».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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