Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)

Затем участники мероприятия ознакомились с экспонатами, представленными местными и иностранными издательствами, полиграфическими учреждениями и другими организациями в этой сфере.

Отметим, что по традиции в программу Бакинской международной книжной выставки-ярмарки включены презентации различных изданий с участием известных литераторов и деятелей науки, встречи с поэтами и писателями, круглые столы, а также пройдут переговоры с зарубежными и отечественными издательствами и литераторами с целью обсуждения различных тем, связанных с издательской сферой и т.д.