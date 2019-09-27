Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)

27 сентября 2019 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 27 сентября, в Бакинском Дворце спорта состоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки, сообщает Trend.

Бакинская международная книжная выставка-ярмарка, организатором которой является министерство культуры, будет проходить в столице Азербайджана 27-29 сентября 2019 года.

В открытии приняли участие видные общественные деятели, представители науки, литературы, культуры, искусства, представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, а также зарубежные гости. Среди участников мероприятия вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов и другие.

На открытии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев подчеркнул важное значение Бакинской международной книжной выставки-ярмарки, добавив, что в истории азербайджанского народа книга всегда играла особую роль.

Было отмечено, что VI Бакинская международная книжная выставка-ярмарка посвящена 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен "Годом Насими".

Было подчеркнуто, что издательское дело в стране активно развивается, Азербайджан принимает участие во многих международных книжных выставках.

В ходе трехдневной выставки-ярмарки 81 местное и 40 иностранных издательств, полиграфических предприятий, книжных домов и других структур из 22 стран представят свою продукцию и будет организована ее реализация.

В своем выступлении вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов отметил, что Бакинская международная книжная выставка-ярмарка - важное событие. Мероприятие пропагандирует книги, а книга - это культура, знания, развитие общества, интеллектуальное развитие.

Али Ахмедов выразил признательность министерству культуры Азербайджана за организацию данного мероприятия, пропаганду книг и издательского дела как в стране, так и за рубежом.

Затем участники мероприятия ознакомились с экспонатами, представленными местными и иностранными издательствами, полиграфическими учреждениями и другими организациями в этой сфере.

Отметим, что по традиции в программу Бакинской международной книжной выставки-ярмарки включены презентации различных изданий с участием известных литераторов и деятелей науки, встречи с поэтами и писателями, круглые столы, а также пройдут переговоры с зарубежными и отечественными издательствами и литераторами с целью обсуждения различных тем, связанных с издательской сферой и т.д.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
  • Cостоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
Новости категории
В Азербайджане на работу принято до 7 тыс. учителей
Общество 12:40
Госагентство по туризму нацелено на популяризацию Азербайджана как центра регионального и глобального туризма (версия 2)
Общество 12:38
В Азербайджане начинается грандиозный второй «Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими»
Общество 12:31
Ограничено газоснабжение в двух бакинских поселках и части Гянджи
Общество 11:28
Кабмин Азербайджана утвердил Порядок снабжения библиотек бесплатными экземплярами печатной продукции
Общество 11:12
Ограничивается автодвижение на ряде улиц в Насиминском районе Баку
Общество 11:05
Лента новостей
Франция оценила усилия Туркменистана по укреплению регионального сотрудничества на Каспии
Бизнес 13:04
Корейское агентство по международному сотрудничеству выделит Азербайджану грант в $10 млн
Бизнес 13:04
Украина и Туркменистан развивают сотрудничество в строительной сфере
Бизнес 13:03
Тюркоязычные страны с каждым днем становятся все сильнее - советник президента Турции
Турция 12:59
Тегеран назвал санкции США против Китая нарушением резолюции СБ ООН
Иран 12:53
В Туркменистане отмечают 28-летие Дня независимости (ФОТО)
Туркменистан 12:52
Азербайджан вошел в ТОП-20 рейтинга Doing Business 2020
Бизнес 12:48
Объем депозитного портфеля Access Bank составил 674 млн манатов
Экономика 12:45
Эльмар Мамедъяров встретился с чилийским коллегой (ФОТО)
Политика 12:40