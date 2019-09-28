В рамках Фестиваля Насими состоялась лекция Алана Годласа "Доска каллиграфии: ранняя форма Twitter-а в суфизме" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры с 28 сентября по первое октября проходит грандиозный второй «Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими», сообщает Trend .

Фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни, и впервые был проведен в 2018 году. Фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен «Годом Насими».

В рамках цикла мероприятий в Клубе мугама прошла лекция исследователя из США, доцента факультета религий University of Georgia, доктора Алана Годласа под названием "Доска каллиграфии: ранняя форма Twitter-а в суфизме" (“Xəttatlıq lövhəsi: təsəvvüfdə Tvitterin erkən forması”).

Как известно, Насими был ярким последователем хуруфизма - одна из ветвей суфизма, которое представляет собой учение о том, что Коран подлежит толкованию посредством системы букв. У хуруфитов число семь считается священной цифрой. Создателем этой ветви был поэт и философ XIV века Фазлуллах Наими – учитель Насими. В долгих скитаниях по разным странам в поисках знаний Фазлуллах Наими разработал учение хуруфизма. По этим причинам хуруфиты называли Азербайджан «Сарзамин-е рестахиз» («Место пробуждения»).

Для подготовки своей лекции алан Годлас провел исследования в библиотеках Египта, Марокко и Туниса. Он представил зрителям исследования Корана, развитие сознания человечества, выявив связь между исламом, модерном и пост-модерном посредством каллиграфии на арабском, фарси и турецком языке.

«Фестиваль Насими очень важен для донесения до мировой общественности научной мысли единения Востока и Запада, нахождения общих принципов взаимодействия и развития человечества. Мир, в котором мы живем, это живой организм с философией созерцания и созидания, следования предписанным законам, которые оберегают нас и направляют на путь истинный», - сказал Годлас.

В рамках фестиваля в Баку, а также в Шамахы, где родился поэт, будет проведено около 30 мероприятий. Фестиваль обещает запомниться рядом новшеств, интересных проектов, презентаций, композиций, выступлений. С программой фестиваля «Насими» можно ознакомиться на сайте фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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