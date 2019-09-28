В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)

28 сентября 2019 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры с 28 сентября по первое октября проходит грандиозный второй «Фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими, сообщает Trend .

Впервые проведенный в 2018 году, фестиваль нацелен на исследование и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение его идей и их восприятия в современной жизни.

Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен «Годом Насими».

В рамках цикла мероприятий при совместной организации Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) состоялось открытие первого Бакинского международного традиционного фестиваля ремесленников «Народные ремесла».

В открытии фестиваля приняли участие председатель Государственного архитектурно-исторического заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекберов, председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, генеральный директор Центра изучения исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) Халит Эрен. Лейтмотивом их выступлений на церемонии открытия фестиваля стала мысль о том, что Бакинский фестиваль способствует обновлению богатой и разнообразной исламской культуры, сохраняя ее традиции. Более 50 мастеров из 35 стран исламского мира - представителей каждой страны и международных организаций вынесут на суд зрителей образцы декоративно-прикладного искусства. В том числе, миниатюры, украшения, изделия из меха, живопись, ковры, национальные костюмы, искусство батика, металлообработку, деревообработку, лепнину, бумагу ручной работы и др. На фестивале материальное и культурное наследия Ислама представлено не только в художественном формате, но также в научной области. Для этого будет проведен первый Бакинский международный конгресс «Перспективы развития искусства и ремесла исламского мира» с участием общественных и государственных деятелей, представителей НПО, ученых, народных умельцев и экспертов по 14 различным темам, среди которых текстиль, ковроделие, кялагаи, ювелирное искусство, искусство по резьбе и меди, и т.д. Одной из основных целей проекта является привлечение внимания стран-участниц к богатой истории искусства Азербайджана, популяризация культурно-духовного наследия нашего народа в мире.

В рамках фестиваля в Баку, а также в Шамахы, где родился поэт, будет проведено около 30 мероприятий. Фестиваль обещает запомниться рядом новшеств, интересных проектов, презентаций, композиций, выступлений. С программой фестиваля «Насими» можно ознакомиться на сайте фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов

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  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
  • В рамках Фестиваля Насими состоялось открытие Бакинского международного фестиваля ремесленников (ФОТО)
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