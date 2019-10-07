«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы в связи с сильным ветром

БАКУ /Trend/ - В северном регионе Азербайджана (Хачмазский район) начался сильный ветер, в связи с чем ОАО «Азеришыг» предпринимает упреждающие меры по предотвращению возможных аварий и перебоев в электроснабжении, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По словам главы пресс-службы, поступила информация о том, что в ближайшие три часа в северном регионе страны, в Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра достигнет 30-33 метров в секунду: «В настоящее время сотрудники и техника АО приведены в готовность. Будем стараться оперативно устранить любую возможную аварию или ограничение в подаче электроэнергии».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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