В акватории Каспия скорость ветра достигнет 25-30 м/сек

7 октября 2019 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня до 21:00 в акватории Каспийского моря скорость северо-западного и северного ветров будет достигать 13-18, местами 20-23 м/сек, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, сообщает в понедельник Trend.

Возможно усиление скорости ветра временами до 25-30 м/сек.

Высота волн составит 2,5-3,5 метра, местами – 3,5-5,5 метра. К вечеру ожидается уменьшение скорости ветра.

Со времени поступления прогноза погоды в Национальный центр Государственного морского агентства владельцы судов, начальники портов были проинструктированы об усилении несения службы и принятии соответствующих мер.

Посредством NAVTEX и другой связи плавающим и стоящим на якоре судам на территории Службы управления движением судов была передана информация о прогнозе погоды и даны соответствующие инструкции. Обеспечено безопасная швартовка судов. Также предупреждены структуры, к которым относятся нефтегазовые платформы в море.

Руководство агентства постоянно связывается с Национальным центром, и безопасное движение судов находится под контролем.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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