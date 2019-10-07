В Нефтчале в Куру выпущены мальки осетра (ФОТО)

7 октября 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При совместной организации министерства экологии и природных ресурсов и ООО "Аз Варвара" в Нефтчалинском районе в Куру выпущены мальки осетра.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, в мероприятии приняли участие сотрудники продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), министерства, ИВ Нефтчалинского района, ООО "Аз Варвара" и представители общественности.

Тысячи мальков весом до 40 граммов, выведенные в рыбном хозяйстве ООО, были выпущены в реку посредством специального оборудования.

Отметим, что до конца октября планируется выпустит в Куру до 30 тысяч мальков осетра. Целью таких мероприятий является регулирование популяции рыб в естественных водных бассейнах страны, обеспечение потребности населения в рыбной продукции и пропаганде важности сохранения рыбных ресурсов.

Министерство экологии и природных ресурсов призывает граждан принимать непосредственное участие в охране рыбных запасов, не заниматься ловлей рыбы в запрещенные периоды, запрещенными методам, оказать поддержку в агитации ловли рыбы общепринятыми разрешенными способами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Нефтчале в Куру выпущены мальки осетра (ФОТО)
  • В Нефтчале в Куру выпущены мальки осетра (ФОТО)
  • В Нефтчале в Куру выпущены мальки осетра (ФОТО)
  • В Нефтчале в Куру выпущены мальки осетра (ФОТО)
  • В Нефтчале в Куру выпущены мальки осетра (ФОТО)
  • В Нефтчале в Куру выпущены мальки осетра (ФОТО)
  • В Нефтчале в Куру выпущены мальки осетра (ФОТО)
  • В Нефтчале в Куру выпущены мальки осетра (ФОТО)
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