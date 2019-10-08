Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" на выставке Pekin Eхpo 2019 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальный павильон Азербайджана удостоен "Special Award" ("Особая премия" - второе место) на выставке Pekin Eхpo 2019" за дизайн и композицию экстерьера и интерьера, сообщает во вторник Trend.

Наряду с Азербайджаном этой награды были удостоены Турция, ОАЭ, Бельгия, Сингапур и Нидерланды.

Награда за первое место досталась Катару, Великобритании, Германии и Японии.

Отметим, что выставка Pekin Eхpo 2019 проводилась с 29 апреля по 7 октября.

На выставке Азербайджан был представлен национальным павильоном при поддержке Центра Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов.

Общая концепция национального павильона, называемого «Азербайджан: гармония природы и искусства» ("Azerbaijan: Harmony of Nature and Art") олицетворяет неуклонное развитие Азербайджана и его приверженность своей истории и традициям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.