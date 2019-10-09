Проведена Республиканская научная конференция, посвященная 100-летию исторического факультета БГУ (ФОТО)

9 октября 2019 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошла Республиканская научная конференция «Место и роль исторического факультета Бакинского государственного университета в общественно-политической жизни Азербайджана», посвященная 100-летнему юбилею исторического факультета вуза.

Открывая мероприятие, ректор БГУ Эльчин Бабаев рассказал об истории и этапах развития исторического факультета и его роли в общественно-политической жизни Азербайджана. Эльчин Бабаев, подчеркнув важность этой конференции, которая является продолжением серии мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею БГУ, пожелал успехов ее работе.

Исполняющий обязанности декана исторического факультета Ибрагим Зейналов выступил с докладом «Становление Бакинского государственного университета и исторический факультет».

Затем заведующий кафедрой древнего мира и истории средних веков исторического факультета, директор Института истории НАНА имени А.Бакиханова, академик Ягуб Махмудов выступил с докладом «Идеология государственности в исторических исследованиях».

На конференции также выступили профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор политических наук Эльчин Ахмедов, заведующий кафедрой истории этой академии Фирдовси Ахмедова и другие.

Конференция продолжила работу в секциях.

На конференции были представлены многочисленные тезисы из различных университетов и научных учреждений республики, в том числе из Турецкой Республики и Украины.

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  • Проведена Республиканская научная конференция, посвященная 100-летию исторического факультета БГУ (ФОТО)
  • Проведена Республиканская научная конференция, посвященная 100-летию исторического факультета БГУ (ФОТО)
  • Проведена Республиканская научная конференция, посвященная 100-летию исторического факультета БГУ (ФОТО)
  • Проведена Республиканская научная конференция, посвященная 100-летию исторического факультета БГУ (ФОТО)
  • Проведена Республиканская научная конференция, посвященная 100-летию исторического факультета БГУ (ФОТО)
  • Проведена Республиканская научная конференция, посвященная 100-летию исторического факультета БГУ (ФОТО)
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