На всех тротуарах Баку будет тактильная плитка для людей с нарушениями зрения

10 октября 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Все тротуары на улицах Баку будут выложены специальной тактильной плиткой для обеспечения комфортного передвижения людей с нарушениями зрения. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, принимаются меры для обеспечения комфортного передвижения слабовидящих людей, а также инвалидов по зрению.

В настоящее время на тротуарах столичной улицы Пушкина укладывается тактильная плитка.

«Это важный вопрос с точки зрения комфортности города. Агентство будет укладывать такую плитку по всему городу, чтобы люди с нарушениями зрения могли свободно передвигаться пешком », - сказал Агаев.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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