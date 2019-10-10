В Национальной арене гимнастики созданы шикарные условия для спортсменов – тренер из Гянджи

10 октября 2019 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Конечно, мои воспитанницы хотят выиграть соревнования, но не всегда все удается легко, посмотрим на результаты их выступлений в ходе 26-го первенства Азербайджана и Баку и шестого Кубка регионов по художественной гимнастике, сказала в четверг Trend тренер по художественной гимнастике Оздоровительного центра "Гянджа - Нафталан" Лариса Аулина.

"26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике — ответственные соревнования. Я, как тренер, поддерживаю своих воспитанниц, говорю, что главное выступить хорошо, продемонстрировать свои способности. От нас участвуют десять гимнасток в разных возрастных категориях. В Национальной арене гимнастики как всегда прекрасная организация, все проходит на высоком уровне. Здесь созданы шикарные условия для гимнастов и всегда приятно выступать", - сказала она.

По словам Ларисы Аулиной, ее воспитанницы с большим интересом наблюдали за ходом соревнований 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, который прошел в Баку 16-22 сентября.

"Стимул упорно тренироваться моим воспитанницам придали выступления участниц Чемпионата мира, и то, что Зохра Агамирова и команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевали лицензии на Олимпийские игры в Токио", - добавила тренер.

С 10 по 13 октября в Национальной арене гимнастики пройдут 26-е первенство Азербайджана и Баку и шестой Кубок регионов по художественной гимнастике.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз ", "Gymkids ", "Зирвя International ", спортивного клуба Забрат, Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гейчая, Загатал, Кюрдемира, Гусара, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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