В части Баку и ряде районов Азербайджана ожидаются перебои в газоснабжении

16 октября 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 планируется приступить к ряду наладочных работ на газораспределительной станции «Сулутепе», а также к работам по реконструкции на других станциях, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Поэтому в поселках Баладжары, Ходжагасан Бинагадинского района и ряде населенных пунктов Шамкирского района будут перебои в газоснабжении.

Кроме того, с 10:00 и до завершения работ в городе Самух и селах Колайир, Саркар и Физули Самухского района будут временные ограничения в подаче газа в связи с заменой задвижек на линии среднего давления, подающей газ в названные территории.

Сегодня с 10:00 должна была быть заменена часть линии среднего давления «Дигях-Бильгя», но по техническим причинам эти работы были отложены, поэтому в поселках Пришаги, Нардаран, Бильгя и жилом массиве «2-й совхоз» Сабунчинского района ограничений в газоснабжении не будет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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