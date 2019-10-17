Министр: Устранение репетиторства административными мерами - неэффективный выход

17 октября 2019 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Устранение репетиторства административными факторами неэффективный выход.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов на пресс-конференции в штаб-квартире правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Он сообщил, что репетиторство существует во всем мире, но также высокие результаты показывают на вступительных экзаменах и выпускники отдаленных школ в регионах, школ-интернатов, не имеющие возможности нанять репетиторов.

"Все мы знаем, что есть фактор репетиторства. Это не только в Азербайджане, но и в различных образовательных системах мира в той или иной форме. Высокие результаты учеников из семей, у которых нет возможности нанять репетитора, еще раз доказывает, что если правильно организовать работу на базе школы, можно достичь высоких результатов. Даны соответствующие поручения для повышения качества образования в X-XI классах. В этом и последующих годах мы будем серьезно контролировать тот вопрос", - сказал Джейхун Байрамов.

По его словам, основной целью создания в школах профильных классов (с уклоном) является то, чтобы ученики X-XI классов были более ориентированы на специальности, по которым они желают продолжить обучение. За счет выделения дополнительных учебных часов этим предметам, привлечения к этому делу самых опытных преподавателей, на уровне среднего образования можно организовать качественное обучение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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