Главное управление полиции Баку: Пресечена попытка незаконной акции, есть задержанные

19 октября 2019 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Два дня назад мы обратились, в том числе через телевидение, что перед станцией метро «28 Мая» в Баку не будет разрешено проведение каких либо акций.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал начальник Управления общественной безопасности МВД, полковник полиции Нурулла Мамедханлы.

Он еще раз напомнил, что на территории, входящей в охранную зону метрополитена, не может быть проведен митинг. Однако, некоторые лица попытались провести незаконную акцию и их попытки были решительно пресечены полицией.

«Есть задержанные, в их отношении будут приняты меры. Они попытались нарушить общественный порядок с целью совершения провокации. Считаю, что если они хотят провести митинг, то им выделено очень хорошее, приемлемое место», - сказал Мамедханлы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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