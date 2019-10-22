В Азербайджане будут применяться новые правила усыновления

22 октября 2019 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут применяться новые правила в связи с процессом усыновления.

Как сообщает во вторник Trend, связанный с этим вопрос был отражен в изменениях в Семейный кодекс, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Итак, согласно изменению, в усыновлении преимущество будет отдано лицам до 55 лет, паре в возрасте свыше 35 лет, находящейся в браке не менее трех лет, гражданам Азербайджана, находящимся в браке не менее года и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, находящимся в браке не менее пяти лет.

Согласно другому изменению, будет запрещено усыновление детей лицам моложе 25 лет. Таким образом, предлагается установление нижнего возрастного предела в 25 лет для находящихся в браке и 30 лет — для холостых, исключая отчима(мачеху), а также близких родственников (брата-сестру, деда-бабушку, братьев и сестер родителей).

После голосованияИзменения были приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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