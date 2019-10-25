Госслужба занятости оказала консультационные услуги свыше 73 тыс. гражданам

25 октября 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает организацию мероприятий с профессиональным уклоном для соискателей и молодежи

Как сообщает в пятницу Trend, за этот год 73,568 тысячи граждан по всей республике были привлечены к таким мероприятиям. Из них около 32 тысяч - женщины.

Лица, привлеченные к мероприятиям, были проинформированы о текущем состоянии рынка труда, и наиболее востребованных профессиях и специальностях. С целью помощи в выборе правильной профессии участникам оказаны консультационные услуги. Они также были проинформированы об услугах Госслужбы занятости и ее мероприятиях.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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