Демонтированные в Баку водяные баки можно заменить на пластмассовые (ФОТО) (Эксклюзив)

30 октября 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Железные водяные баки, демонтированные в жилых домах Хатаинского района Баку, после обновления кровель и лифтов можно будет заменить на пластмассовые, сказал в среду Trend заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам аппарата Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов.

По его словам, в настоящее время, по распоряжению Президента Азербайджана капитально ремонтируются кровля зданий. «В этом направлении начаты расширенные работы, с крыш домов демонтируются железные баки и обновляются лифты. На первоначальном этапе будет капитально отремонтирована кровля 192 зданий. В настоящее время работы проводятся в 129 зданиях на улице Самедбека Мехмандарова, Алиаги Шихлинского и на проспекте Гянджа. Также, в Хатаинском районе производится замена лифтов в 129 зданиях, 30 лифтов уже заменены», - сказал завотдела.

Иманов также отметил, что в некоторых случаях жильцы ставят баки прямо над шахтами лифтов, что не соответствует технике безопасности. «Сейчас баки демонтируются с крыш, и, по завершению работ, в случае необходимости, могут быть установлены только пластмассовые баки. Самое главное – обеспечить безопасное проживание граждан. Поэтому необходимо устранить нагрузку с крыш зданий» - заявил собеседник агентства.

Завотделом добавил, что организациям, ответственным за проведение данных работ, поручено не нарушать покой жильцов во время демонтажа баков, и демонтировать их только после того, как будет спущена вода.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Демонтированные в Баку водяные баки можно заменить на пластмассовые (ФОТО) (Эксклюзив)
  • Демонтированные в Баку водяные баки можно заменить на пластмассовые (ФОТО) (Эксклюзив)
  • Демонтированные в Баку водяные баки можно заменить на пластмассовые (ФОТО) (Эксклюзив)
  • Демонтированные в Баку водяные баки можно заменить на пластмассовые (ФОТО) (Эксклюзив)
  • Демонтированные в Баку водяные баки можно заменить на пластмассовые (ФОТО) (Эксклюзив)
  • Демонтированные в Баку водяные баки можно заменить на пластмассовые (ФОТО) (Эксклюзив)
  • Демонтированные в Баку водяные баки можно заменить на пластмассовые (ФОТО) (Эксклюзив)
  • Демонтированные в Баку водяные баки можно заменить на пластмассовые (ФОТО) (Эксклюзив)
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