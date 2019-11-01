Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)

1 ноября 2019 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку доставлено 458 новых лифтов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть города Баку.

В соответствии с контрактом, подписанном с немецкой компанией "Wittur Holding GMBH", в этом году в Баку планируется доставить 542 лифта.

Первоначальные работы по замене лифтов, в виде пилотного проекта, начались в Низаминском районе, потом эти работы были продолжены и в других районах столицы. В настоящее время 296 лифтов устанавливаются в Низаминском, Гарадагском, Хатаинском, Наримановском, Бинагадинском, Сабунчинском, Ясамальском и Насиминском районах Баку.

До сегодняшнего дня установлено 162 лифта, они прошли регистрацию со стороны МЧС, и их эксплуатация разрешена.

ПО «Лифтремонт» параллельно также ремонтирует лифты, эксплуатационный срок которых не истек.

Новые лифты оснащены современной электронной системой, существует система "YPS", которая позволяет автоматически эвакуировать граждан в случае отключения электричества. Для лиц с нарушением зрения снаружи и внутри лифтов кнопки этажей указаны по алфавиту Брайля.

Замена лифтов в многоэтажных зданиях Баку, эксплуатационный срок которых истек, будет продолжена и в следующем году.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)
  • Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)
  • Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)
  • Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)
  • Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)
  • Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)
  • Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)
  • Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)
  • Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)
  • Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)
  • Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)
  • Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)
  • Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)
  • Исполнительная власть: В Баку доставлено 458 новых лифтов (ФОТО)
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