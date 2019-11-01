В Азербайджане увеличено число дней охоты

1 ноября 2019 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основании обращений, поступивших от граждан в связи с увеличением количества дней охоты, проведено заседание Научного координационного совета по вопросам охоты при министерстве экологии и природных ресурсов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал директор департамента министерства Хикмет Ализаде.

Он сказал, что, как и в большинстве странах, и в Азербайджане, с целью организации контроля над охотничьей деятельностью, регулирования пользования объектами фауны, дни охоты назначены на субботу и воскресенье.

"Но учитывая обращения граждан, поступивших за последние дни, с целью расширения возможностей их отдыха, на заседании принято и задокументировано решение об объявлении днем охоты пятницы, в дополнение к субботе и воскресенью", - сказал Хикмет Ализаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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