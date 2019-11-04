Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)

4 ноября 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису, берущая начало с 96 км автодороги Евлах-Загатала-госграница с Грузией, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Автомобильная дорога протяженностью 35,5 км состоит из четырех частей – Гораган - часть города Гах протяженностью 13,2 км, въездные дороги в села Тураджлы, Гарамеше, Амирджан и Мешебаш - 6,3 км, центральная часть города Гах – проспект Гейдара Алиева - 7,9 км и город Гах-село Илису- 8,1 км.

В рамках проекта капитально отремонтирован автомобильный мост через реку Агчай длиной 60 метров, и другой, через реку Кюрмюк, длиной 114 м.

На завершающем этапе проекта построено 10 автобусных остановок, вдоль дороги установлены дорожные знаки и информационные щиты, указатели километража, нанесена дорожная разметка.

Реконструкция будет способствовать комфортному перемещению почти 20 тысяч жителей девяти населенных пунктов, иностранных гостей и туристов, а также развитию горного туризма.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
  • Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
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