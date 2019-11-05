В Центре Гейдара Алиева пройдет концерт Московского камерного оркестра “Musica Viva” (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 17 декабря пройдет концерт Московского камерного оркестра “Musica Viva”, сообщает во вторник Trend.

В концертной программе будут исполнены произведения всемирно известных композиторов В.А. Моцарта, И.С.Баха, А.Аренского и Д.Шостаковича.

На концерте будут солировать художественный руководитель и дирижер оркестра Александр Рудин (виолончель), Алексей Володин (фортепиано) и Андрей Ершов (труба).

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