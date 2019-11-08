Квота по приему на работу лиц, относящихся к льготной категории, в Азербайджане будет контролироваться в электронном виде

8 ноября 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты Азербайджана будет контролировать квоту по приему на работу лиц определенной категории посредством подсистемы "Занятость" в электронном виде.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель министра Анар Алиев.

По его словам, согласно нынешнему законодательству, прием на работу лиц, нуждающихся в особой заботе, имеющих инвалидность, осуществляется на основе квоты. Эта квота установлена в размере пяти процентов от числа рабочих мест на предприятии.

"Местная служба занятости реализует программы занятости на местах. В этих программах устанавливается список предприятий, которых касаются эти квоты, и на их основе осуществляется прием на работу указанных лиц. Можно сказать, что в этом направлении ведется работа и серьезных проблем нет», - сказал Алиев.

Он добавил, что ни в законе «О занятости», ни в подсистеме «Занятость» министерства, нет никакого механизма, согласно которому работодатель должен в обязательном порядке принять на работу предложенного ему кандидата.

"Это означает, что информация о любом соискателе направляется в личный кабинет работодателя. Он, в свою очередь, утверждает его, если кандидат ему подходит, по этому поводу никаких ограничений нет», - подчеркнул Анар Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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