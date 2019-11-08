Стала известна дата официального открытия памятника Альберту Агарунову

БАКУ /Trend/ - Стала известна дата официального открытия памятника в Баку в честь Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ИВ Наримановского района, официальное открытие памятника назначена на 15 ноября в 13:00. В церемонии примут участие глава ИВ района и другие официальные лица.

Отметим, что в сентябре монумент был воздвигнут на улице, носящей имя героя. Автором памятника является известный скульптор Омар Эльдаров.

Напомним, что Альберт Агарунов родился 25 апреля 1969 года в поселке Амирджан Сураханского района Баку в еврейской семье. В 1992 году, когда началась Карабахская война, он добровольно отправился на фронт. Агарунов, назначенный командиром танка, сражался на Шушинском направлении фронта. В боях в направлении Ханкенди, Дашалты, Джамилли он уничтожил много живой силы и техники врага. Во время штурма Шуши Альберт Агарунов уничтожил девять танков, семь БТР и много другой техники противника.

Снайперская пуля настигла Агарунова восьмого мая 1992 года, он героически погиб на поле боя.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев лично вручил сестре Альберта Софье Мамедовой медаль Национального героя.

Альберт Агарунов похоронен в Баку на Аллее шехидов. В апреле этого года национальному герою исполнилось бы 50 лет.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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