Азербайджанские дзюдоистки выиграли золотые медали в Камеруне

БАКУ /Trend/ - В Камеруне состоялся Открытый Кубок Африки по дзюдо.

Как передает Trend со ссылкой на сайт Федерации дзюдо Азербайджана, на этих соревнованиях нашу страну представляли пять дзюдоисток. Все наши спортсменки завоевали медали в Камеруне.

Лейла Алиева в весовой категории до 48 кг и Лариса Флориан в весовой категории до 57 кг победили всех своих соперниц и завоевали золотые медали. Гюльтадж Мамедалиева, которая выступала в весовой категории до 52 кг, уступила только в финале и заняла второе место. Аиша Гурбанлы в весовой категории до 48 кг и Ичинхорло Мунхцедев в весовой категории до 57кг сумели завоевать бронзовые медали.

Следует отметить, что в Открытом Кубке Африки соревновались 116 спортсменок из 24 стран.

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