Впервые в Азербайджане Azercell запускает сеть 5G в центре Баку ! (ФОТО)

“Создай свой цифровой мир с Azercell!”- таков лозунг лидера рынка сотовой связи страны, который демонстрирует готовность к переходу в новую эру подключения. Azercell покроет сетью пятого поколения площадь Фонтанов- один из самых перегруженных и оживленных центральных районов Баку.

В сотрудничестве со своим постоянным партнером Ericsson, Azercell впервые в стране протестировал сеть 5G в центре обслуживания абонентов на Площади Фонтанов (ул. Тагиева, 26A). Представителям СМИ и всем посетителям офиса была предоставлена возможность стать свидетелями реальной скорости высокоскоростного мобильного интернета в сети 5G на мобильном телефоне. Стоит отметить, что в ходе тестирования, скорость скачивания превысила 1ГБ/С.

К началу декабря, покрыв сетью пятого поколения Площадь Фонтанов, Azercell будет одним из немногих операторов в мире, сумевших охватить обширную пилотную зону в рамках запуска 5G!

Кроме этого, с декабря текущего года, Azercell также предложит своим абонентам новейшие мобильные телефоны, поддерживающие технологию 5G, которые будут доступны для продажи в центрах обслуживания абонентов компании. Абоненты, как уже имеющие устройства с 5G, так и те кто только приобретет их, получат 5G сим-карты бесплатно от Azercell.

5G - это инновационная платформа, которая не только улучшит современные услуги мобильной широкополосной связи, но и расширит мобильные сети для поддержки широкого спектра устройств и услуг, а также подключения новых отраслей с улучшенной производительностью, эффективностью и стоимостью. 5G трансформирует широкий спектр отраслей с сопутствующими услугами от розничной торговли до образования, транспорта до развлечений и всего, что между ними.

Пятое поколение беспроводных технологий обещает молниеносную скорость, невероятно низкую латентность и способность переносить большое количество подключений одновременно. Эти характеристики позволят обеспечить возможность отправки и загрузки видео сверхвысокой четкости, использования виртуальной реальности и других передовых приложений. Кроме того, развертывание 5G повысит потенциал широкого применения IoT технологий (Интернет вещей) за счет одновременного увеличения количества подключений (до 1 миллиона на квадратный километр) при очень низком энергопотреблении.

На пилотном этапе проекта Azercell предоставит услуги 5G бесплатно и продолжит комплексные тестовые работы, включая изучение и тестирование различных инновационных решений на основе 5G, вплоть до коммерческого запуска услуги по всей стране. Таким образом, первый в стране пилотный запуск сети 5G, ставит Azercell в один ряд с передовыми мировыми операторами мобильной связи, а также свидетельствует о полной способности компании сделать доступными самые передовые технологии для каждого пользователя мобильной связи в Азербайджане.

Azercell Telekom, предпринимая ряд мер по расширению сети для подготовки страны к новой эре подключения, за последние полгода достиг 86,2% роста в охвате населения и 61,4% роста в географии покрытия. Кроме того, ежедневное использование данных LTE увеличилось на 49,6%, а скорость загрузки и передачи LTE на 16%. На данный момент около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон, охвачены LTE сетью, и эти цифры будут продолжать расти день ото дня.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,9 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People"

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