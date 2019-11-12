Новое назначение в Академии наук Азербайджана

12 ноября 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В отдел по связям с общественностью, печати и информации Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) назначен новый заведующий.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Академию, доктор философии по филологии Агагусейн Шукюров назначен заведующим отделом по связям с общественностью, печати и информации Президиума НАНА. Об этом подписал соответствующее распоряжение президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев.

Шукюров представлен коллективу на сегодняшнем мероприятии в главном здании Академии.

Отметим, что ранее эту должность занимал Зульфугар Фарзалиев. Руководимое им управление печати и информации было упразднено и учрежден отдел по связям с общественностью, печати и информации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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